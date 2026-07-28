Trump'ın F-35 çıkışının ardından dikkat çeken açıklama: Türkiye konusu görüşmede gündeme gelmedi - Son Dakika
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Trump'ın F-35 çıkışının ardından dikkat çeken açıklama: Türkiye konusu görüşmede gündeme gelmedi

Trump\'ın F-35 çıkışının ardından dikkat çeken açıklama: Türkiye konusu görüşmede gündeme gelmedi
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ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkmasına "Kimse bana ne satacağımı söyleyemez" diyerek sert tepki göstermesi Tel Aviv’de geri adıma yol açtı. Washington’a giden İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Trump ile görüşmesinde bu konuyu açamadığı ortaya çıktı. İsrail İletişim Direktörü Omer Dostri, F-35 meselesinin toplantıda hiç konuşulmadığını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazına "Kimse bana neyi satıp satmayacağımızı söyleyemez" sözleriyle yanıt vermesinin ardından gözler iki liderin bugün Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası İsrail Başbakanlığı cephesinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye F-35 satışı konusunun toplantının gündemine gelmediği bildirildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanlığı İletişim Direktörü Omer Dostri, Trump ile Netanyahu arasında bugün gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'ye F-35 satışı meselesinin ele alınmadığını açıkladı. Dostri'nin açıklaması, son günlerde iki ülke arasında F-35 polemiğinin zirveye çıkmasının ardından geldi.

TRUMP: "KİMSE BANA NEYİ SATACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ"

Trump, dünkü açıklamasında gazetecilerin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı yönündeki sorusu üzerine dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

ABD Başkanı, "Kimse bana neyi satıp satmayacağımızı söyleyemez." diyerek savunma ihracatı kararlarının Washington tarafından verileceğini vurgulamıştı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "dostum" diye söz etmiş ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtmişti.

NETANYAHU SATIŞA KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Washington ziyareti öncesinde Türkiye'ye F-35 satılmasının İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü etkileyebileceğini savunarak Trump yönetimine bu yönde itirazını dile getirmişti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE BAŞKA BAŞLIKLAR VARDI

Washington'daki Trump-Netanyahu görüşmesinde ağırlıklı olarak İran, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtilirken, İsrail tarafı Türkiye'ye olası F-35 satışı konusunun resmi görüşmede gündeme gelmediğini açıkladı. Böylece son günlerde tartışmalara neden olan F-35 başlığının liderler arasındaki bugünkü görüşmenin resmi gündemine taşınmadığı netleşmiş oldu.

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Son Dakika İsrail Trump'ın F-35 çıkışının ardından dikkat çeken açıklama: Türkiye konusu görüşmede gündeme gelmedi - Son Dakika

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