TTK'da İş Durdurma Kararına Yeni Bilirkişi Raporu
TTK'da İş Durdurma Kararına Yeni Bilirkişi Raporu

05.02.2026 17:09
Zonguldak'taki TTK maden ocaklarında iş durdurma kararına ilişkin yeni bilirkişi raporu alınacak.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı 4 maden ocağında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından ikincil enerji kaynağı bulunmaması nedeniyle verilen 'iş durdurma' kararının TTK tarafından kaldırılmasına yönelik açılan davada, hakim yeni bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.

Zonguldak'ta 9 Ocak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yaptıkları denetimlerde, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'iş durdurma' yönünde rapor hazırlandı. Valiliğe sunulan rapora istinaden, 4 maden ocağında 13 Ocak'ta üretim durduruldu. TTK yönetimi ise eksiklerin yorum farklılığından kaynaklandığını ancak ocaklar çalışırken de giderilebileceğini, sürecin uzun süreceğini öne sürerek Zonguldak 4'üncü İş Mahkemesi'ne 'iş durdurma kararının kaldırılması' için dava açtı.

Dava kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bilirkişiler dosyaya atanıp rapor hazırladı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatları, bilirkişilerin Zonguldaklı olması nedeniyle rapora itiraz etti.

'ÜRETİMİN DURMASI EKONOMİK VE İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ OLUŞTURMAKTADIR'

Bugün görülen duruşmaya, TTK, Genel Maden İşçileri Sendikası avukatları katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın avukatları ise duruşmada yer almadı. Karşı tarafın iş durdurmayı gerektiren hususlarda itirazının olmamasının davalarının haklılığını ortaya koyduğunu belirten TTK avukatı, "İtirazda bilirkişi raporundaki beyanlardan ziyade müfettişlerin ifadelerine yer vermişlerdir. Yani bilirkişi raporuna itiraz yoktur. Bu nedenlerle yeniden bilirkişi raporuna ihtiyaç yoktur. Üretimin 1 aydır durması hem ekonomik hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskler oluşturmaktadır. Ocaklarda metan ve ısı birikimi mevcuttur. Bu nedenle mağduriyetler artacaktır. Alınan raporda nitelikli, havzayı bilen, alanlarında uzman akademisyenler yer almaktadır. Tüm bu nedenlerle ara karardan vazgeçilmesi, yeni bilirkişi raporu alınmaması ve davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan hakim, yeni bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Yeni bilirkişi heyetin pazartesi gününe kadar oluşturulacağını belirten hakim duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Kaynak: DHA

