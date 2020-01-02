TTK, maden ocakları için telefon satın alacak - Son Dakika
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TTK, maden ocakları için telefon satın alacak

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında kullanılması amacıyla ihale yoluyla 150 kendinden emniyetli otomatik telefon satın alacak.

TTK, maden ocakları için telefon satın alacak, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında kullanılması amacıyla ihale yoluyla 150 kendinden emniyetli otomatik telefon satın alacak.


TTK Üzülmez ve Armutçuk Müessese Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda metan gazı ve nemli ihtiva eden yer altı maden ocaklarında kullanılmak üzere satın alınacak 150 emniyetli telefon için teklifler, 5 Şubat'a kadar kabul edilecek.


Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, ocak telefonları sayısal ve bilgi işlem kontrollü santrale bağlı çalışacak, gürültüden etkilenmeyecek.


Işıklı uyarı göstergesi zorunlu tutulan telefonların ağızlık ve kulaklık kapsülleri dinamik tip olacak, uğultusuz, iyi bir ses iletimi ve yüksek ses çıkışı sağlayacak.


Telefonlar darbelere dayanıklı, suya ve toza karşı korumalı, metan içeren ortamlara uygunluk tip sertifikasına sahip olacak, asitlerden ve nemden etkilenmeyecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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