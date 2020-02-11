TÜBA "jeotermal enerji teknolojilerini" mercek altına alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBA 'jeotermal enerji teknolojilerini' mercek altına alacak - Son Dakika Ekonomi

TÜBA "jeotermal enerji teknolojilerini" mercek altına alacak

6 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca organize edilen "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"nin, 19-21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca organize edilen "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"nin, 19-21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, enerji alanında yapılan çeşitleme ve alternatiflendirme çalışmalarıyla Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin, jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda dünyada ilk 5 ülke arasında olduğuna dikkati çeken Şeker, jeotermal kaynakların etkin kullanımının önemine işaret etti.

Şeker, bu kapsamda TÜBA Enerji Çalışma Grubunca organize edilen "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"nin, 19-21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Çalıştay, jeotermal enerji teknolojileri alanında deneyimli akademisyenler ile kamu, özel sektör, meslek odaları, yatırımcılar ve finansal destek sağlayan kuruluşları bir araya getirecek. Bu kapsamda ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerinin hem akademik hem de sektörel boyutta ele alınması, teknolojik altyapının ve yeni trendler konusundaki öngörülerin paylaşılması amaçlanıyor. Panel kapsamında ise alanında yetkin katılımcılar tarafından jeotermal enerji mevzuatları, yeni stratejiler, teknik boyutlar, jeotermal yatırımlar ve finansal mekanizmalar masaya yatırılacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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