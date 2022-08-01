Manisa'da lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç tanıtıldı - Son Dakika
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Manisa'da lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç tanıtıldı

01.08.2022 17:42
Manisa'da lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç tanıtıldı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "Görsel Tasarım" kategorisi şampiyonu olan elektrikli araç, Manisa'da tanıtıldı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "Görsel Tasarım" kategorisi şampiyonu olan elektrikli araç, Manisa'da tanıtıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ulusal yarışmada başarı elde eden araç için Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) Lisesi'nde lansman toplantısı düzenlendi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özfiliz, 12 öğrenci ve 8 öğretmenden oluşan ekibin tasarladığı aracın TEKNOFEST'te aldığı ödülün kendilerini gururlandırdığını belirtti.

67 takım arasından görsel tasarım şampiyonu seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özfiliz, "Sanayide dijital yaklaşımlar alanındaki çalışmalarımızı da artırdık. İnsanların fabrikalardaki yük taşıma süreçlerini kolaylaştıracak tasarımımızı geliştirdik. Sanayiye ve ülkemize genç beyinlerle katkılar sağlamak adına durmadan çalışıyoruz." dedi.

"100 kilometrede 6 liralık yakıt sarfiyatı"

Elektrik öğretmeni Ali Osman Alak da aracın tasarım ve üretim aşamalarının öğretmen ve öğrencilerin derste işledikleri bilgilerle tamamlandığını kaydetti.

Tasarımın elektrik elektronik altyapısı için yaklaşık 4 bin satır kod yazdıklarını anlatan Alak, şunları kaydetti:

"Aracımız 100 kilometrede 3,5 kilovat enerji harcıyor. Bu da yaklaşık 100 kilometrede 6 liralık bir yakıt sarfiyatı demek oluyor. Aracımızın ağırlığı 420 kilo civarında, hızı saatte 70 kilometre civarına çıkıyor. Menzili de ürettiğimiz batarya ile yaklaşık 200 kilometre. Bataryayı büyütürsek menzilimizi de daha fazla büyütebiliriz. Bataryası 4 saatte şarj oluyor. Tamamen okulumuzda, bölgemizin imkanlarını kullanarak, fabrikalardan destekler alarak ürettik. Aracın parçalarının birçoğunu kendimiz ürettik ve yerli bir araç diyebiliriz."

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Kaynak: AA

Tragger, Manisa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Manisa'da lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç tanıtıldı - Son Dakika

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