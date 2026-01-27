Tüfenkci: "En büyük gücümüz milletimizin desteğidir" - Son Dakika
Politika

Tüfenkci: "En büyük gücümüz milletimizin desteğidir"

Tüfenkci: "En büyük gücümüz milletimizin desteğidir"
27.01.2026 16:09
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sütlüce Mahallesi'nde Mahalle muhtarı, Mahalle başkanı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemine hem de Malatya'daki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sütlüce Mahallesi'nde Mahalle muhtarı, Mahalle başkanı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemine hem de Malatya'daki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sütlüce Mahallesi'nde muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin desteğiyle aşılacağını vurguladı.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik türbülanslara ve bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Tüfenkci, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana gücünü yalnızca milletten aldığını ifade etti. Tüfenkçi, "AK Parti bugüne kadar ne halkın ne de hakkın dışında hiçbir güçten destek almıştır. Vesayet odaklarıyla mücadele ederek bugünlere geldik. Milletimizle birlikte darbelere de krizlere de karşı koyduk" dedi.

"İstikameti her zaman millet çizdi"

Siyasette her zaman milletin iradesini esas aldıklarını dile getiren Tüfenkci, zor zamanlarda sandığı milletin önüne koymaktan çekinmediklerini belirterek, "Ne zaman başımız dara düşse milletimize gittik. Millet bize yol gösterdi, millet bizi krizlerden çıkardı. Bu kadrolar milletin içinden çıkan kadrolardır ve biz bu millete hizmetkar olmaya talibiz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Tüfenkci, muhalefetin karamsar söylemlerine rağmen hükümetin güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bunu başarırız" diyerek sürece sahip çıktığını belirten Tüfenkci, gelinen noktada verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini ifade etti.

Malatya'da yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Malatya'nın depremden en ağır etkilenen illerin başında geldiğini hatırlatan Tüfenkci, şu ana kadar 70 bine yakın konutun kurasının çekildiğini, kırsal konutların büyük oranda tamamlandığını ve yaz aylarına kadar hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Çarşıların ve iş yerlerinin de daha modern şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Tüfenkci, yaklaşık 1000 iş yerinin teslim edildiğini, kalanlarının ise peyderpey tamamlanacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların yalnızca üstyapıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tüfenkci, altyapı yatırımlarına da dikkat çekti. Bu yıl için 35 milyar TL'lik altyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Tüfenkci, İkizce başta olmak üzere yeni yerleşim alanlarının su, kanalizasyon ve arıtma altyapılarıyla birlikte planlandığını kaydetti.

Programın sonunda vatandaşlara teşekkür eden Tüfenkci, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya'mız için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı - MALATYA

Kaynak: İHA

Bülent Tüfenkci, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'En büyük gücümüz milletimizin desteğidir' - Son Dakika

