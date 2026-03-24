Kümesindeki tavukların yumurtalarını kontrol eden bir kadın, diğerlerinden farklı görünen bir yumurtayı fark etti. Şekli ve yapısıyla dikkat çeken yumurtayı incelemek isteyen kadın, yumurtayı kırmaya karar verdi.
Nadir görülen bu durumun, bazı tavuklarda oluşabilen biyolojik bir anomali olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, "yumurta içinde yumurta" olarak bilinen bu olayın, yumurtlama sürecindeki düzensizliklerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.
Tuhaf görünümlü yumurtayı kıran kadın, gördüğü karşısında şoke oldu
