Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor
Ekonomi

Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor

Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor
09.12.2025 14:45
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılından itibaren enflasyon hesaplama sistemini güncelleyerek baz yılı '2003=100' yerine '2025=100' olarak değiştirecek. Tüketici Fiyat Endeksi yöntemsel güncellemesi, Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişiklikle, endeks ana harcama grubu 13'e çıkarken, manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

TÜİK'te, TÜFE temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek enflasyon hesaplamasını anlattı.

HESAPLAMA AB'YE UYUMLA HALE GETİRİLECEK

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.

MANŞET ENFLASYON GÖSTERGELERİ DEĞİŞMEYECEK

"2003=100" baz yılından, "2025=100" baz yılına geçiş endeksinin seviyesi, 2025 yılının ortalama endeksine göre normalize edilecek. Aylık ve yıllık değişim oranları, aynı kalacak. Enflasyon oranı, hiçbir yıl ve ay içinde değişmeyecek. "2003=100" temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecek.

Endeks ana harcama grubu 13'e çıkacak. Kişisel bakım, sosyal koruma, çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubu olarak ikiye ayrılacak. Sigorta ve finansal hizmetler, yeni harcama grubu olarak enflasyon hesaplamasında yer alacak. Ayrıca, yapılan değişiklikle dijital içerikler ayrı bir kategori olarak sunulacak.

Vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, kayıt dışı tüketim kalemleri de toplam harcamalara yansıtılacak.

SABİT VERGİ ORANI İLA TÜFE GÖSTERGESİ YAYIMLANACAK

Yeni yılda ayrıca, mevsimsel düzeltilmiş TÜFE göstergelerinin, TÜFE ile aynı gün yayımlanması planlanıyor.

Sabit vergi oranları ile TÜFE göstergesi yayımlanacak. Sabit vergi oranlarıyla hesaplanan TÜFE, dolaylı vergiler (KDV, ÖTV ) sabit tutulmuş gibi varsayarak, yalnızca ürün ve hizmetlerin saf piyasa fiyatlarındaki değişimleri ölçen tamamlayıcı gösterge olacak.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor - Son Dakika
