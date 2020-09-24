Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak - Son Dakika

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak

Bartın'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait misafirhanelerde, resmi ve özel her türlü spor tesisleri girişlerinde HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak, System.String[]

Bartın'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait misafirhanelerde, resmi ve özel her türlü spor tesisleri girişlerinde HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. Sorgulamalarda riskli olduğu anlaşılan çalışan ya da vatandaşlar karantina yurtlarına sevk edilerek zorunlu tecrit altına alınacak.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında olağanüstü toplanan Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgınının yayılımını ve etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi karar alındı.

"Tüm bina ve tesislerde sorgulama yapılacak"

Alınan kararlar gereğince İl genelinde korona virüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan vatandaşların tespitinin sağlanması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında (resmi ve özel okullar ile rehabilitasyon merkezleri dahil), tüm konaklama tesisleri ve özel yada kamuya ait tüm misafirhanelerde, resmi ve özel her türlü spor tesislerine girişlerde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden çalışan personel ile bina ve tesise gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması gerçekleştirilecek.

"Tespit edilenler karantina yurtlarına gönderilecek"

HES mobil uygulaması üzerinden yapılacak sorgulamalar neticesinde riskli olduğu tespit edilen kurum çalışanı ya da vatandaşlar bina veya tesise alınmayacak. Ayrıca riskli kişiler kolluk birimlerine haber verilerek karantina yurtlarına sevk edilerek zorunlu tecrit altına alınacak. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen yaş gurubundakilerin 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle de şehir içi toplu taşıma araçlarının en yoğun olduğu 16: 00-20: 00 saatleri arasında İl genelindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak - Son Dakika

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