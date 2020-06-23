TÜMBİAD'dan korona virüsün etkileriyle ilgili bilgilendirme - Son Dakika

TÜMBİAD'dan korona virüsün etkileriyle ilgili bilgilendirme

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD), korona virüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD), korona virüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

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Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan salgının küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere dair TÜMBİAD tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı. TÜMBİAD Başkanı Mehmet Hüsrev halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarı, doğru bir kriz yönetimi olduğunu belirterek, "Kamu-Özel sektör ve STK'ların birlikte oluşturulacağı kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir etki oluşturacağına inanmaktayız. Bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve her türlü katkı vermeye daima hazırız" dedi.


Bu süreçte devlete olduğu kadar tüm iş dünyasına, iş adamlarına ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Hüsrev, "Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, devlet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi, hiç şüphesiz yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesinde ciddi bir faydası olacaktır. Sürecin ilk başından itibaren AB ülkelerinde, devlet, iş dünya ve STK'ların ortak hareket etmesiyle birlikte virüsün ekonomik etkisinin en aza indirilmesinde nasıl bir ortak akıl platformu oluşturdukları da bir kez daha görmekteyiz" diye konuştu.


Kaynakların doğru kullanılması açısından, yeni bir iş modeli biçiminin uygulanmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Hüsrev, "Bu süreçte yaşanan yeni iş ve yönetim modelinin ülke gerçeklerine uyumlu olmakla birlikte, küresel gelişmelerden de kopuk olmaması gerekiyor. Sosyo-ekonomik riskin en aza indirilmesinin anahtarı doğru bir kriz yönetimi ve yönetişimidir. Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanmaktayız" ifadelerine yer verdi.


Hüsrev, küresel sorunların arttığı dönemlerde kapsayıcı ve katılımcı yönetişim süreçlerinin risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağını hatırlatarak, "Küresel düşünürken, yerel-yöresel davranış ve iş ağlarının geliştirilmesi de özel sektörün dayanıklılığını artıracaktır. Bağımsız ve gönüllük esaslı ülkemizin en yaygın üye yapısına sahip iş dünyası temsil örgütü olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:11 Kaynak: İHA

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