TÜMOSAN Konyaspor, Nagalo'yu Kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Nagalo'yu Kiraladı

TÜMOSAN Konyaspor, Nagalo\'yu Kiraladı
30.01.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Nagalo, yeşil beyazlılarda 39 numaralı formayı giyecek.

Right to Dream Akademi'de futbol hayatına başlayan Nagalo, Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da ise PSV kulüplerinde forma giydi.

Nagalo, 20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terletti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Nagalo'yu Kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Domenico Tedesco’dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 22:02:57. #7.11#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, Nagalo'yu Kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.