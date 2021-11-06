'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin rota çalışmasının ikinci etabı tamamlandı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca düzenlenen ve Almanya'dan start veren 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' rota çalışmasının ikinci etabı Bakü-Nur Sultan güzergahını başarıyla tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY ve Dogu Bati Dostluk ve Baris Rallisi Derneği tarafından düzenlenen ve Almanya'dan start veren Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi, rota çalışmasının ikinci etabı olan Bakü-Nur Sultan güzergahını başarıyla tamamladı. Bakü limanından Hazar Denizi geçişiyle Kazakistan'ın Aktau şehrine varan ralli ekibi daha sonrasında Özbekistan'ın tarihi kenti Hive'ye ulaştı. '2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen kentte düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ralli araçlarını ziyaret etti. Hive'den sonra sırasıyla Buhara, Semerkand ve Taşkent'te çalışmalarda bulunan ralli ekibi daha sonrasında Fergana Vadisi'nden Kırgızistan'a geçiş yaparak Oş şehrinde temaslarda bulundu. Buradan Tanrı Dağları'nı aşarak başkent Bişkek'e ulaşan İpek Yolu Rallisi ekibi, Kırgızistan'ın ilgili bakanlıkları ile koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi. Daha sonra Kazakistan'a geçiş yapan ekip sırasıyla Almatı ve başkent Nursultan'da ziyaretlerde bulundu. Nursultan Büyükelçiliği'nde son bulan rota çalışmasının basın toplantısında konuşan ralli başkanı Nadir Serin, dünyanın en zorlu ve en uzun rallisinin güzergah çalışmasını başarıyla bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'ni 2022 yılında katılımcılarla birlikte gerçekleştirmek için büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.