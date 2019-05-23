Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması

11 saat önce

TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye tabelasında yer alan 'Tunceli' isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik belediye meclisi kararıyla ilgili, "Valilik oluru olmazsa karar uygulanmaz. Valilik kararına göre hareket edeceğiz" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması, System.String[]
TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye tabelasında yer alan 'Tunceli' isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik belediye meclisi kararıyla ilgili, "Valilik oluru olmazsa karar uygulanmaz. Valilik kararına göre hareket edeceğiz" dedi.
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasındaki tabelaya 'Tunceli' yerine 'Dersim' yazılmasına ilişkin belediye meclisinde alınan kararla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nde asılı tabelanın altında daha önce 'Dersim Belediyesi' ibaresi de olduğunu hatırlatarak, belediye meclisi kararının valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi.  
'VALİLİK ONAYLAMAZSA KARAR UYGULANAMAZ'
Kentte yaşayanların çoğunun 'Dersim' yazılı tabelaya olumlu baktığını kaydeden Maçoğlu, valiliğin kararına göre hareket edeceklerini belirterek, "Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz" diye konuştu. 
Başkan Maçoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:  
"Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız."


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:43 Kaynak: DHA
Dersim, Tunceli, Güncel
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