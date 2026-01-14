Tunceli Belediyesi'nden Su ve Elektrik Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli Belediyesi'nden Su ve Elektrik Açıklaması

14.01.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktuluk Mahallesi'nde su ve elektrik kesintisi olmadığı, arızaların hızlıca giderildiği bildirildi.

Tunceli Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında Aktuluk Mahallesi'nde bir süredir su ve elektrik olmadığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Aktuluk Mahallesi'nde 5 gündür su, 3 gündür elektrik olmadığına dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aktuluk Mahallemizde yaşanan elektrik kesintisi, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalardan kaynaklanmış olup kesinti süresi en fazla 2 gündür. Arızaya ilişkin hat onarım çalışmaları FEDAŞ tarafından sahada devam etmektedir. 13 Ocak tarihinde tüm mahallelerimizde genel bir su kesintisi yaşanmış ancak Aktuluk Mahallesi'nde sular gün boyunca akmaya devam etmiştir. Aktuluk Mahallesi'nden gelen ilk su kesintisi ihbarı saat 22.00 sularında tarafımıza ulaşmıştır. Mevcut durumda Aktuluk Mahallesi'nde su iletim sistemleri aktif şekilde çalışmakta olup, depolarda su seviyeleri yükselmektedir."

Kaynak: AA

Tunceli Belediyesi, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi'nden Su ve Elektrik Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 00:00:52. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli Belediyesi'nden Su ve Elektrik Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.