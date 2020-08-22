Tunceli'de asırlık 'Dut ağacı bahçesi' dikkat çekiyor - Son Dakika

Tunceli'de asırlık 'Dut ağacı bahçesi' dikkat çekiyor

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde bulunan asırlık dut ağaçları dikkat çekerken, tescil edilmesi isteniyor.

İlçeye bağlı Çalıözü köyünde bulunan bir bahçe içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu belirtilen ancak tam olarak yaşları bilinmeyen dut ağaçları, devasa geniş gövdesiyle dikkat çekiyor. Yöre halkı halen ürün veren bir çok ağacın yer aldığı bahçenin anıtsal olarak tescil edilmesini istiyor.

Atalarının anlatımına göre dutların 500 yıl önce dikildiğini dile getiren Köy sakinlerinden Ali Ekber Ökdemir, "Onun için buranın anıt ağaç olarak tescillenmesini istiyoruz. Ağaçları gördüğünüzde hala yaşamak için, direnmek için toprağa yapıştığını, kopmak istemediğini görüyorsunuz. Bunlara ender rastlanıyor. Burası büyük bir bahçe. Bu bahçenin anıtsal bir bahçe olarak ilan edilmesini istiyoruz" dedi.