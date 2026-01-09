Tunceli'de Çığ Düşmesi - Son Dakika
Tunceli'de Çığ Düşmesi

09.01.2026 12:11
Tunceli Ovacık yolunda çığ düştü, yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri yolu açtı.

TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Ovacık kara yolunda çığ meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ovacık kara yolunun 45'inci kilometresindeki Yoncalı mevkisinde ise kara yoluna çığ düştü. Çığ araç geçmediği sırada düştü, karla kaplanan yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması yapıp kısa sürede yeniden yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli davranılması ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
