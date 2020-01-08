Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü - Son Dakika

Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü

7 saat önce

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü, System.String[]

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.

Pertek ilçesinde bilgisayar tamirciliği yapan H.Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

İLÇE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın, ilçe halkı tarafından duyulmasının ardından akşam saatlerinde yüzlerce kişi sokağa dökülerek durumu protesto etti. Belediye önünde toplanan kalabalığın sakinleşmesi amacıyla açıklamada bulunan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve hukuka olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Başkan Alan, "Dün bilgisini aldığımız çocuk istismarı olayından sonra bugün yetkili merciler ile gerekli görüşmeleri yaptık. Gözaltına alınan ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Y.'nin hakkında adli soruşturma devam ediyor. H.Y. şu an tutuklanmış ancak soruşturma çok yönlü devam ediyor. Biz belediye olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Adalete güveniyoruz ve süreç şu an devam ediyor. Suçlular gereken cezayı alacaktır. Bizler anayasal hakkımız olan eylem hakkımızı kullanarak tepkimizi dile getiriyoruz. Biz Pertek Belediyesi ve Pertek halkı olarak bu tür durumlara karşı tepkimizi her zaman ortaya koyacağız. Şu an kaç çocuğun cinsel istismara uğradığını bilmiyoruz. Kolluk kuvvetleri ve savcılık olayı tüm yönleriyle araştırıyor ve gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

Başkan Alan'ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık, düzenledikleri protesto yürüyüşünün ardından eylemi sonlandırdı.


Jandarma, Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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