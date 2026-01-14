Tunceli'de Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Tunceli'de Eğitime Ara Verildi

Tunceli\'de Eğitime Ara Verildi
14.01.2026 20:00
Tunceli'de buzlanma ve don nedeniyle 15 Ocak'ta eğitime 1 gün ara verildi.

TUNCELİ Valiliği, etkili olan buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde eğitime 15 Ocak Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde eğitime 15 Ocak Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

