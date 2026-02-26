Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Evlerin kapıları ve pencereleri kara gömülürken, bazı evlerin girişleri tamamen kapandı. Koyungölü köyü sakinleri de sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle insan boyunu geçen karları kürekler ile temizleyerek evlerinin önünü ve yollarını açmaya çalıştı.
Son Dakika › Yaşam › Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?