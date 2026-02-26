Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de kar kalınlığı insan boyunu geçti
26.02.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de kar kalınlığı insan boyunu geçti
Haber Videosu

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek için büyük çaba harcadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

EVLER KARLARA GÖMÜLDÜ

Evlerin kapıları ve pencereleri kara gömülürken, bazı evlerin girişleri tamamen kapandı. Koyungölü köyü sakinleri de sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle insan boyunu geçen karları kürekler ile temizleyerek evlerinin önünü ve yollarını açmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Tunceli, Ovacık, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:02:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.