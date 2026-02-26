Tunceli\'de kar kalınlığı insan boyunu geçti

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

EVLER KARLARA GÖMÜLDÜ

Evlerin kapıları ve pencereleri kara gömülürken, bazı evlerin girişleri tamamen kapandı. Koyungölü köyü sakinleri de sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle insan boyunu geçen karları kürekler ile temizleyerek evlerinin önünü ve yollarını açmaya çalıştı.