Tunceli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Tunceli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

08.01.2026 19:29
Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak'ta eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

TUNCELİ Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

