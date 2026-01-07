Tunceli'de Yaban Hayatı İzleniyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli'de yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından fotokapanlar aracılığıyla izleniyor. Çalışmalar kapsamında bölgedeki türlerin varlığı, yoğunluğu ve yayılımına ilişkin veriler kayıt altına alınıyor.

Tür izleme faaliyetleri, kaçak avcılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin veri oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Fotokapanlardan elde edilen görüntüler, tehlike altında bulunan türlerin tespit edilmesine ve izlenmesine imkan sağlıyor.

DKMP yetkilileri, tür izlemenin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ve elde edilen verilerin hayvan haklarının korunması politikalarının geniş bir alana yayılacağını belirtti.

Munzur Vadisi başta olmak üzere bölgede çengel boynuzlu yaban keçisi, bezuvar, ur kekliği ile birlikte sansar, porsuk, tavşan, tilki, boz ayı, domuz, kurt, sincap ve kirpi gibi türler kayıt altına alındı.