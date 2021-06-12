Tunceli'de yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
Yukarıbudak köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler ve köylülerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA
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