Tunceli'de yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Ekipler ve köylülerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yukarıbudak köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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