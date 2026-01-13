Tunceli\'de Yoğun Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Tunceli'de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden olurken, ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli genelinde yaklaşık 10 gündür aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ
