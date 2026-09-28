Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti - Son Dakika
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Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

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Tunceli Ovacık\'ta yaban domuzu Mercan Deresi\'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde bir yaban domuzu, Mercan Deresi'ne girerek akıntıya karşı mücadele etti ve karşı kıyıya geçti. O anlar, doğa fotoğrafçısı Akın Gedik tarafından görüntülenirken yaban hayatının bölgedeki hareketliliği gözler önüne serildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Vadisi'nde ilginç bir doğa olayı objektiflere yansıdı. Mercan Deresi'ne giren bir yaban domuzu, derenin akıntısına karşı mücadele ederek karşıya geçti.

KIYIYA ULAŞMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇABALADI

Doğal yaşam alanında ilerleyen yaban domuzu, bir süre suda yüzerek karşı kıyıya ulaşmaya çalıştı. O anlar, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Akın Gedik tarafından görüntülendi.

Mercan Vadisi'nin doğal güzellikleri arasında kaydedilen görüntüler, yaban hayatının bölgedeki hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaban domuzunun deredeki akıntıya rağmen karşıya geçtiği anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti - Son Dakika
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