Tunçer, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

20.01.2026 13:21
Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, 'Yılın Kareleri' oylamasında AA fotoğraflarını seçti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tunçer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Tunçer, "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

Tunçer, "Haber"de tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini beğenen Tunçer, "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

