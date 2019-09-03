Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)
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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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