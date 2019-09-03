Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)
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Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den "yolsuzlukla mücadele" vurgusu (1)

2 saat önce

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Merzuki'den

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, başkent Tunus'ta AA muhabirine verdiği özel mülakatta, yeniden seçilmesi durumunda yapmak istediklerine ve hangi konulara yoğunlaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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