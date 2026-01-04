Tunus'ta Maduro'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
Tunus'ta Maduro'ya Destek Gösterisi

04.01.2026 20:17
ABD'nin Maduro'ya müdahalesi protesto edildi; Tunus'ta iki ayrı gösteri düzenlendi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi, Tunus'taki Venezuela ve ABD büyükelçilikleri önünde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Filistin için Ortak Eylem Koordinasyonu tarafından başkent Tunus'ta, ABD ve Venezuela büyükelçilikleri önünde iki ayrı gösteri organize edildi.

Gösteriler Venezuela Büyükelçiliği önünde düzenlenen dayanışma eylemiyle başladı, ABD Büyükelçiliği önünde ABD Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi talebiyle devam etti.

Protestocular, "ABD savaş suçlularının Tunus topraklarında yeri yok" ve "Özgür Venezuela, Amerikalılar dışarı" sloganları attı

Filistin Ortak Eylem Koordinasyon Komitesi üyesi Gassan el-Henşiri, ABD Büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada, "Amerikan emperyalizmi, Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırarak ve ülkeyi bombalayarak yalnızca doğal kaynaklarını yağmalamayı değil, aynı zamanda Filistin davasını ve direnişi destekleyen herkesi cezalandırmayı amaçlıyor." dedi.

Henşiri, "ABD'nin, Filistin davasını destekleyen herkese vermek istediği mesaj budur." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar kibirli olursa olsun, emperyalizme boyun eğmeyen dünyanın tüm özgür insanlarını destekliyoruz." diyen Henşiri, tüm özgür halkları her yerde ABD elçilikleri önünde gösteri yapmaya ve haklı davalar için sorumluluk almaya çağırdı.

Gösterilerde ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, Gazze'de iki yıl süren ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 bin kişinin yaralanmasına yol açan ABD destekli İsrail saldırılarını defalarca eleştirdiği ve "Filistin halkına karşı yürütülen bir soykırım" olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Tunus

