Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Kurumu çalışanları eylem yaptı - Son Dakika

Tunus'ta Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu çalışanları, kurumun genel merkezinin yeniden açılması ve çalışanların göreve iadesi talebiyle gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı emriyle 20 Ağustos 2021'de genel merkezi kapatılan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu çalışanları, başkent Tunus'ta bulunan genel merkez binası önünde toplandı.

"Çalışma özgürlüğü devletin şerefidir", "Kurumumuzu açın" ve "İstihdam erdemdir" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, sık sık kurumun yeniden faaliyete geçmesini istedikleri yönünde sloganlar attı.

"Sözleşmelerimizin yenilenmesini istiyoruz"

Gösteriye katılan kurum çalışanlarının sözcüsü Adil el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "150'ye yakın kurum çalışanı, şu an işsiz. Akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. 31 Aralık 2021'de kurum kapalıyken sona eren sözleşmelerimizin yenilenmesini ve tekrar görevimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Sözleşmelerinin normalde her yıl yenilendiğine dikkati çeken Ubeydi, "Bazı çalışanların sözleşmesi 4 yıldan daha eski. Bu arkadaşlarımızın sözleşmesi feshedilemez. Buna rağmen kimsenin sözleşmesi yenilenmedi." ifadelerini kullandı.

Kurumun resmi olarak kapatılmadığını söyleyen Ubeydi, şunları kaydetti:

"20 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı emri ile kurumun genel merkezin kapatıldı fakat şubelerde çalışan personel görevine devam etti. Yetkililer ile temas içerisindeyiz, umarım durumu çözüme kavuşturmak için bir adım atılır."

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri görevden alınmıştı

Tunus'taki anayasal kurumlardan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Enver bin Hasan, 20 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalan karanameyle görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararının ardından, İçişleri Bakanlığınca kurumun genel merkezi güvenlik güçlerinin kontrolünde boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in parlamentoyu askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki "olağanüstü" kararları, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.