Son Dakika Haberleri: Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri İstifa Etti

Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri İstifa Etti

1 saat önce

Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri İstifa Etti, System.String[]
Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Facebook'taki resmi sayfasından yaptığı açıklamayla Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Riyahi, "Tunus, bugün yaşadığından daha asil ve temiz bir siyasi süreci hak ediyor. Bu da ancak vatanperver, elleri temiz ve yetenekli insanlarla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan, Riyahi'nin avukatı Tayyib Sadık ise müvekkilinin görevini bırakma nedenini "Tunus'taki siyasi çürümüşlük ve Riyahi'nin bundan uzak durma isteği" olarak açıkladı.

İş dünyasından siyasete

Ailesi ile uzun yıllar Libya'da yaşayan Riyahi, burada enerji, havacılık ve petrol üretimi alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyordu.

Devrim sonrasında Tunus'a dönerek siyasete atılan Riyahi, 2011 yılında liberal ekonomiyi savunan Özgür Yurtsever Birlik'i (ÖYB) kurdu.


Tunus'ta önde gelen medya kuruluşu Dar es- Sabah'ın yüzde 20'lik hissesini satın alan Riyahi, 2012'de ülkesindeki futbol kulüplerinden Africain'ın başkanlığına seçildi.


ÖYB, Tunus'ta 2014'te yapılan genel seçimlerden Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin ardından üçüncü sırada çıktı. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Riyahi, ikinci tura kalamadı.


Selim er-Riyahi, geçen ekim ayıda partisi ÖYB'yi Başbakan Yusuf Şahid'e karşı hareket eden Nida Tunus ile birleştirmeye karar vermiş, kendisi de Nida Tunus'un Genel Sekreteri olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Selim, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]