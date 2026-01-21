Tüprag, Mükemmellik Ödülünü Aldı - Son Dakika
Tüprag, Mükemmellik Ödülünü Aldı

21.01.2026 12:41
Tüprag, sürdürülebilir madencilikte en yüksek 'Mükemmellik' notuyla ödüllendirildi.

Tüprag, İzmir ve Uşak'taki işletmeleriyle Towards Sustainable Mining – Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru (TSM) değerlendirme sistemi kapsamında, en yüksek derece olan "Mükemmellik" notuyla ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de madencilik sektöründe 40'ıncı yılına giren Tüprag'ın İzmir Efemçukuru ve Uşak Kışladağ işletmeleri, Kanada Madenciler Birliği (MAC) tarafından geliştirilen ve 14 ülkede uygulanan TSM protokolleri kapsamında bağımsız denetimden geçti. Denetimler sonucunda söz konusu işletmeler, uluslararası Liderlik ödülünün sahibi oldu.

TSM sistemi kapsamında Norveç, Finlandiya, Avustralya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 200'ün üzerinde maden işletmesinin performansı yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede Tüprag'ın operasyonları, biyoçeşitlilik, su yönetimi, atık yönetimi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi 9 ana başlık altında incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket, söz konusu başlıklarda sistemin en üst derecesi olan Mükemmellik seviyesinde not aldı.

Açıklamada görşlerine yer verilen Tüprag Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, Tüprag olarak, 40 yıla yaklaşan tecrübeleriyle Önce İnsan ve Çevre, Sonra Madencilik ilkesinin operasyonlarının merkezine koyduklarını belirterek, "TSM protokolleri kapsamında aldığımız bu Mükemmellik derecesi, teknik başarımızın yanı sıra şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdümüzün bir kanıtı. Kritik mineraller çağında sorumlu üretimin artık bir piyasa şartı haline geldiği bilinciyle, biyoçeşitlilikten sosyal uyuma kadar her alanda uluslararası standartların üzerinde performans sergilemeye devam edeceğiz. Bu ödül, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolundaki kararlılığımızı pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Madenciler Derneği'nin (TMD) sektörde sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği Sorumlu Madencilik İnisiyatifi'nin ilk imzacıları arasında yer alan Tüprag, madencilik faaliyetlerinde bilim, çevre ve toplumla paylaşılan sorumluluk alanlarına odaklanıyor. Şirket, bünyesindeki işletmelerde yaklaşık 10 yıldır uyguladığı Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemi (SIMS) kapsamında, etik kuralları ve uluslararası denetim süreçlerini faaliyetlerinin tüm aşamalarına dahil ediyor.

Kaynak: AA

