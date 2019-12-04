TÜPRAŞ'ta patlama
6 saat önce
Batman'da Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) yağ ünitesi çatısında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Batman'da Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) yağ ünitesi çatısında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ içerisindeki kızgın yağ ünitesi çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor.
(İHA)
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