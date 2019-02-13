Son Dakika Haberleri: Tüpraş'tan 2018'de 3,7 milyar lira net kâr

Tüpraş'tan 2018'de 3,7 milyar lira net kâr

3 saat önce

Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu konumunda olan Tüpraş, 2018 yılında 3,7 milyar lira net kar elde etti.

Tüpraş'tan 2018'de 3,7 milyar lira net kâr, System.String[]
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu konumunda olan Tüpraş, 2018 yılında 3,7 milyar lira net kar elde etti. 2018'de 199 milyon dolar yatırım gerçekleştiren şirketin özelleştirme sonrası yaptığı toplam yatırım 6,5 milyar doları aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:55 

Türkiye, Tüpraş, Ekonomi
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