Tüpraş'tan 2018'de 3,7 milyar lira net kâr
3 saat önce
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu konumunda olan Tüpraş, 2018 yılında 3,7 milyar lira net kar elde etti.
Türkiye
'nin lider sanayi kuruluşu konumunda olan Tüpraş
, 2018 yılında 3,7 milyar lira net kar elde etti. 2018'de 199 milyon dolar yatırım gerçekleştiren şirketin özelleştirme sonrası yaptığı toplam yatırım 6,5 milyar doları aştı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:55
Binali Yıldırım: Trafik sorununu Yüzde Yüz Çözerim Dersem Kimse Bana İnanmasın
Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek