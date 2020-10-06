Yatağan- Milas karayolu İnönü Bulvarında meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü seyir halinde iken önünde seyreden 48 S 3320 plakalı servis minibüsünü arkadan çarptı. Çoğunluğu yabancı 44 turistin bulunduğu tur otobüsü içinde bulunan 2 yolcu, minibüste ise şoför dahil 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 112 ambulanslarına taşındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:22 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika