Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Yatağan-Milas karayolu İnönü Bulvarında meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Yatağan- Milas karayolu İnönü Bulvarında meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü seyir halinde iken önünde seyreden 48 S 3320 plakalı servis minibüsünü arkadan çarptı. Çoğunluğu yabancı 44 turistin bulunduğu tur otobüsü içinde bulunan 2 yolcu, minibüste ise şoför dahil 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 112 ambulanslarına taşındı. - MUĞLA

Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Yatağan, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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