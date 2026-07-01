TÜRAM'da Tıbbi Bitkilerle Ekonomik Katkı - Son Dakika
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TÜRAM'da Tıbbi Bitkilerle Ekonomik Katkı

01.07.2026 09:28
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Silivri'deki TÜRAM, tıbbi bitkilerin distilasyonu ile üreticilere alternatif gelir kaynakları sunuyor.

(İSTANBUL) - Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM), tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki üreticilerinin hasat ettiği ürünlerin distilasyon işlemlerine başlandı.

Distilasyon süreciyle işlenen tıbbi ve aromatik bitkiler, uçucu yağlara dönüştürülerek yüksek ekonomik değere sahip ürünler olarak değerlendirilirken, üreticilere de alternatif gelir kaynakları oluşturuluyor. Ayrıca TÜRAM bünyesinde hasadı gerçekleştirilen ölmezotu bitkisi de uçucu yağ ve bitki çayı olarak değerlendirilmek üzere işleniyor.

Öte yandan, üzüm yaprakları ise salamura ve konserve ürünlere dönüştürülerek farklı kullanım alanlarına kazandırılıyor.

Yerel üretimin desteklenmesi, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturulması ve tarımsal üretimde katma değerin artırılmasını hedefleyen TÜRAM, üretimden işlenmeye uzanan süreçte yürüttüğü çalışmalarla bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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