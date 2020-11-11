Turgutlu Belediyesi kendi asfalt şantiyesini yapacak - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmayı Ankara'da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, programı kapsamında Ankara'da ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Akın bu kapsamda Ankara'daki ilk ziyaretini Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmaya gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ile birlikte firmayı ziyaret eden Başkan Çetin Akın, yapımı devam eden asfalt şantiyesinin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmaya ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Asfalt şantiyemizi kuracak olan firmayı CHP İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz ile birlikte Ankara'da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kuracağımız şantiye ile Turgutlu'da ihtiyaç duyulan tüm alanlarımızda asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi. - MANİSA