Turgutlu Belediyesi, Sokak Hayvanları için Mama Üretim Tesisi Kuracak

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Mama üretim tesisi yeterli gelmiyor. Kapasitesini büyütmemiz lazım; ikincisini de kurmamız gerekiyor çünkü sokak hayvanlarımızın sayısı çoğaldıkça mamayı dışarıdan almamız durumunda maliyetlerimiz çok fazla artacak" dedi.

Turgutlu Belediyesi, Kasım ayı olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığındaki toplantıda üç gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Belediye Başkanı Akın, gündemin birinci maddesiyle ilgili şunları söyledi:

"Doğal yaşam alanımızı, perşembe günü itibariyle faaliyete geçirdik, hayırlı olsun. Bununla ilgili daha önce kurduğumuz mama üretim tesisi yeterli gelmiyor. Kapasitesini büyütmemiz lazım; ikincisini de kurmamız gerekiyor çünkü sokak hayvanlarımızın sayısı çoğaldıkça mamayı dışarıdan almamız durumunda maliyetlerimiz çok fazla artacak. Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) bu konuda başvuru yapmıştık, 1 milyon 250 bin liralık hibe desteği gelecek. Olağanüstü meclis toplantısını yapmamızın en büyük nedenlerinden biri budur. Söz konusu desteği alabilmemiz için meclisimizden karar almamız gerekiyor. Turgutlulu hemşehrilerime sesleneyim. Biz makineyi, teçhizatı kuracağız ama malzeme çok önemli. Özellikle ekmek bulmakta biraz zorlanıyoruz. Çevrenize, yakınlarınıza bu konuda teşvik içerisinde olursanız, barınağımızdaki mama üretim tesisini desteklerseniz hepinize minnet duyarız. Çünkü kaynaklarımızı daha sağlıklı bir şekilde kullanmamız lazım. Böyle bir imkan varken kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanabiliriz."

"Yazdığımız projenin hibe değeri 2 milyon avro"

Başkan Çetin Akın gündemin ikinci ve üçüncü maddelerine ilişkin de şunları söyledi:

"Kasım ayı meclis toplantımızda Avrupa Birliği hibe projeleriyle ilgili müracaatlar yapacağımızı söylemiştik. Ayın 12'si itibariyle bir müracaatımız tamamlandı. Kentin estetik anlamda yenilenmesi ve sıfır atıklarla ilgili 96 sayfalık güzel bir proje yazdık. Avrupa Birliğinin en önemsediği konulardan biri. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunun kararını almamız gerekiyordu. Çünkü projemizin bir ayağı eksik kaldı. Bizim Çevreci Belediyeler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmamız gerekiyor. Dolayısıyla olağanüstü meclis toplantımızda gündeme almamızın bir diğer sebebi de bu. Yazdığımız projenin hibe değeri 2 milyon avro."