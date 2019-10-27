Turgutlu'da, 11 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

Hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 11 adet yakalama müzekkeresi ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y.'nin Turgutlu'da olduğunu belirledi.



Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Ş.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Ş.Y. hakkında, toplam 11 ayrı suçtan yakalama kararı çıkarıldığı ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.