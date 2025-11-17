Turgutlu'da 'Kadınlık Bizde Kalsın' Oyunu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Turgutlu'da 'Kadınlık Bizde Kalsın' Oyunu Büyük İlgi Gördü

17.11.2025 15:32
Turgutlu Belediyesi'nin Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Yılmaz Erdoğan'ın eserinin uyarlanmasıyla hazırlanan oyun, kadın hikayelerini mizah ve duyguyla harmanlayarak yoğun ilgi topladı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Ekrem Gürel Kültür Merkezi Genç Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu, sanatseverlerden tam not aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın ilk kez 1993 yılında kaleme aldığı, Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan Buruk tarafından yeniden uyarlanan tek perdelik oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Kadın hikayelerini mizah ve duyguyla harmanlayan "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu, ekibin başarılı performansıyla izleyiciden büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, Belediye Meclis Üyesi Cemal Aydın oyunu Turgutlulular ile birlikte izledi.

"Bizi cesaretlendirin ki daha güzel işler yapalım"

Oyunun sonunda sahneye çıkan ve oyuncuları tek tek tebrik eden Akın, "Çok duygulanıyorum. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, uzun yıllar boyunca eksikliğini çektiğimiz bir merkezdi. Binaları yapmak kolay ama bu binaların içerisinde nitelikli ekiple çalışmak bizim için çok değerli. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, tiyatro eğitmenlerimiz Aysel Baylan Buruk ile Gönül Özkaradayı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; çünkü çok büyük bir emek harcıyorlar. Artık dışarıdan oyunlar getirmiyoruz, kendi ekiplerimizi yetiştiriyoruz. Yedi yıldan beri güzel işler çıkarıyoruz. Hemşehrilerimizin etkinliklerimize katılması, salonları doldurması bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Desteklerinizi eksik etmeyin, bizi cesaretlendirin ki daha güzel işler yapalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

