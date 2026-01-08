Turgutlu'da Yıldırım 3 Evi Vurdu - Son Dakika
Turgutlu'da Yıldırım 3 Evi Vurdu

08.01.2026 15:29
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 evde elektronik eşyalar zarar gördü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 evin üzerine yıldırım düştü. Evlerdeki elektronik eşyalar ve elektrik tesisatı zarar gördü.

Turgutlu'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurla birlikte İstasyonaltı Mahallesi Nilüfer Sokak'taki 3 evin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle bazı evlerdeki elektrik prizleri patladı, elektronik eşyalar zarar gördü. Evlerin elektrik aksamlarında hasarlar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Mağdurlardan Zehra Elban, "Saat 11.00 gibi aniden patlama sesi geldi, televizyonun fişi takılı olan prizi patladı, ateş çıktı. Kontrol ettiğimizde kablolar zarar görmüştü. Sokaktaki elektrik tellerinde de kıvılcımlar çıktı. Bir an korktuk" dedi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede sağanak ve fırtınalı havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA

