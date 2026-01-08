Turgutlu\'da Yıldırım Düşmesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve yıldırım düştü.

Manisa il genelinde sabah saatleri itibariyle başlayan fırtına ve sağanak yağış Turgutlu ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bulunan bazı binalarda su baskınları meydana gelirken, İstasyonaltı Mahallesinde ise bir eve yıldırım düştü. Nilüfer Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, evde bulunan elektrikli ev aletlerinde ve eşyaların hasar gördüğü öğrenildi. - MANİSA