Son Dakika Logo
3-sayfa

Turgutlu'da Yıldırım Düşmesi

08.01.2026 13:07
Turgutlu'da bir eve yıldırım düştü, zarar oluştu ama yaralanma olmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve yıldırım düştü.

Manisa il genelinde sabah saatleri itibariyle başlayan fırtına ve sağanak yağış Turgutlu ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bulunan bazı binalarda su baskınları meydana gelirken, İstasyonaltı Mahallesinde ise bir eve yıldırım düştü. Nilüfer Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, evde bulunan elektrikli ev aletlerinde ve eşyaların hasar gördüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

