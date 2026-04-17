Turhan Çömez: Bu basın toplantısı mitinge dönüştü

17.04.2026 17:37
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Afyonkarahisar’da yaptığı açıklamada yoğun katılıma dikkat çekerek toplantının miting havasına büründüğünü söyledi. Çömez, Afyon’un tarihi önemine vurgu yaparak meydandaki kalabalığın geleceğe dair umut verdiğini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dr. Turhan Çömez, Afyonkarahisar programı kapsamında Zafer Meydanı’nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıya vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekerken, meydanda oluşan kalabalık kısa sürede miting atmosferi oluşturdu. Çömez, hem katılımın yüksekliğine hem de meydandaki coşkuya vurgu yaparak bunun siyasi anlamda önemli bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

“BU BASIN TOPLANTISI BİR MİTİNGE DÖNÜŞMÜŞ”

Konuşmasında meydandaki kalabalığa dikkat çeken Çömez, toplantının beklenenden çok daha geniş katılımla gerçekleştiğini belirtti. “Bu basın toplantısı görüyorum ki bir mitinge dönüşmüş” sözleriyle başlayan açıklamasında, Afyon halkının gösterdiği ilginin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Vatandaşların umut ve heyecanla alanda bulunmasının önümüzdeki sürece dair önemli bir işaret olduğunu dile getiren Çömez, katılımcılara teşekkür etti.

AFYON’UN TARİHİ VE MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİNE VURGU

Afyonkarahisar’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki kritik rolüne değinen Çömez, şehrin Milli Mücadele açısından taşıdığı önemin altını çizdi. Afyon’un kurtuluş mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Çömez, Zafer Meydanı’nda yapılan bu buluşmanın da sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti. Afyon Kalesi’nin hemen önünde yapılan açıklamanın, tarihsel mirasla bugünü bir araya getirdiğini söyledi.

“AFYON’DA OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE ŞEREF”

Konuşmasının devamında kişisel duygularını da paylaşan Çömez, Afyon’da bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “Bir Balıkesir vekili olarak, bir Kuvayi Milliye çocuğu olarak… Afyon’da sizlerin huzurunda olmak benim için bir şeref ve bir onur vesilesi” ifadelerini kullanan Çömez, meydandaki kalabalığın kendilerine güç verdiğini söyledi. Açıklama, katılımcıların alkışları ve destek sloganları eşliğinde sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç

