Turizmde üst üste rekor büyüme bekleniyor
1 saat önce
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Turizm sektörünün birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya
, "Turizm sektörünün birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05
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