Son Dakika Haberleri: Turizmde üst üste rekor büyüme bekleniyor

Turizmde üst üste rekor büyüme bekleniyor

1 saat önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Turizm sektörünün birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum.

Turizmde üst üste rekor büyüme bekleniyor, System.String[]
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Turizm sektörünün birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05 

Bağlıkaya, Ekonomi
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