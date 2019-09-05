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Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

1 saat önce

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin kuzey kesimlerinde bulunan Vıçıtırın şehrindeki "Naim Frasheri" İlköğretim Okulunun spor sahasının restorasyonu ile çocuk oyun parkının inşasını tamamladı.

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek, System.String[]

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin kuzey kesimlerinde bulunan Vıçıtırın şehrindeki "Naim Frasheri" İlköğretim Okulunun spor sahasının restorasyonu ile çocuk oyun parkının inşasını tamamladı.

Spor sahası ve çocuk oyun parkının açılışı için okulda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili ve KDTP milletvekilleri Müferra Şinik ile Fikrim Damka, Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran'ın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, genç nüfuslu ve dinamik bir ülke olarak nitelendirdiği Kosova'da eğitimin önemine vurgu yaptı.

Sakar, "Arnavut ve Türk öğrencilerin bir arada ve kardeşçe eğitim gördüğü, birlikte oyun oynayıp top koşturduğu bu güzel okuldaki kardeşlik örneğini koruyup, ortak çabalarımızla geleceğe aktaracağız." dedi.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Baş da 1954 yılında kurulan ve 680 öğrenciye eğitim veren "Naim Frasheri" İlköğretim Okuluna, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına katkıda bulunmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Vıçıtırın Belediyesi Eğitim Müdürü Afrim Namani ise "Türkiye Cumhuriyeti, gerek yardım faaliyetleri gerek okulları ve yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile desteklerini her zaman bizlere hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetliler, spor sahasının bakımı ve çocuk oyun parkı projesinin açılış kurdelesini kesti.

Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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