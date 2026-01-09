Türk Ayakkabı Sektöründe 2026 Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Ayakkabı Sektöründe 2026 Beklentisi

Türk Ayakkabı Sektöründe 2026 Beklentisi
09.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezer Ayakkabı, 2026’da teknolojik yatırımlarla sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Türk ayakkabı sektörü, 2025 yılında döviz kuru dalgalanmaları, artan üretim maliyetleri ve yoğun ithalat rekabeti nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Sektör temsilcileri, 2025'teki düşüşün ardından 2026'nın toparlanma yılı olabileceğini öngörüyor.

Gezer Ayakkabı, mevcut altyapısını güçlendirerek 2026 yılında teknoloji yatırımları ve katma değerli ihracatla liderliğini sürdürmeyi planladığını açıkladı. Şirket yetkilileri, sektördeki maliyet baskısına karşı inovasyon ve stratejik hamlelerle yanıt vereceklerini belirtti. Şirket, PVC, PU ve EVA tabanlı üretim hatlarında yeni yatırımlar yaparak ürün başına ihracat değerini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca sürdürülebilir hammadde kullanımı ve çevre dostu teknolojilere geçiş öncelikler arasında yer alıyor.

"Türk ayakkabı sektöründe 2026 toparlanma yılı olabilir"

Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, "Gezer Ayakkabı'nın mevcut gücü, 100 bin metrekare kapalı alanda yıllık 100 milyon çift üretim kapasitesi ve yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla dikkat çekiyor. Şirket, İstanbul ve Bolu'daki tesisleri ile üç lojistik merkezi sayesinde operasyonel verimliliğini koruyor. Şu anda 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız, 2026'da yüksek alım gücüne sahip yeni pazarlarla bu sayıyı 70'in üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şirketin 2026 stratejisinin üç ana eksende şekillendiğini belirten Özalp, "Sratejimiz Dinamik lojistik ağımızı güçlendirerek teslimat sürelerini kısaltmak, EVA ve PU üretiminde sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmak ve niş pazarlara odaklanarak katma değerli ürünleri ön plana çıkarmak. Sektör temsilcileri, 2025'teki düşüşün ardından 2026'nın toparlanma yılı olabileceğini öngörüyor. Gezer Ayakkabı da bu beklentiye paralel olarak, devlet teşvikleri ve teknolojik dönüşümle Türkiye'nin küresel ayakkabı pazarındaki payını artırmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Gezer, 2026'da "Her adımda daha güçlü bir Türkiye" sloganı ile hareket edecek. 2 binden fazla model çeşitliliğiyle bebekten yetişkine geniş bir yelpazede üretimimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Ayakkabı Sektöründe 2026 Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:50:35. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Ayakkabı Sektöründe 2026 Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.