Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor

Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor
02.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Hekimoğlu, Türk boksunun altyapısının güçlendiğini ve 2028 Olimpiyatları için hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, büyük önem verdikleri altyapıda sağlam adımlarla ilerlediklerini ve çok önemli yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip eden Hekimoğlu, AA muhabirine, kendisi ve yönetiminin tüm boks camiasını kucakladığını, Türk boksunda olmayan işleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Sporcuların 1 haftadır zorlu mücadele verdiğine değinen Hekimoğlu, "Dolayısıyla bu evlatları kutlamak lazım. Sporcularımızı yetiştiren ve buralara getiren antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a da çok teşekkür ediyorum. Burada onların da emeği çok büyük." diye konuştu.

Hekimoğlu, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan başarıyla çıkacak gençlerin ileride olimpiyat sporcusu olacağına işaret ederek, "2028'in altyapıları buralar. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağımız şampiyonalar 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın altyapıları. Bu arada Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Bu sporcular çıkıp bizi ve ülkemizi temsil edecek. Dolayısıyla çok değerli bir turnuva. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Altyapımız da sağlam"

Başkan Hekimoğlu; Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş gibi kendi kilolarında sayılı sporcuların başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra alttan gelen sporcuların gelişimini de önemsediklerini vurgulayan Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Türk boksunun altyapısı sağlam. Bunun ilk ışığını İslami Dayanışma Oyunları'nda verdik. İkinci ve üçüncü takımımızı oraya getirdik. İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyon olduk. Bu ne demektir, altyapımız da sağlam. 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir şampiyon çıkardık, üst minikler kategorisinde Esmanur Yurtsever. Pınar Benek var. Çok değerli sporcular."

Alttan gelen yıldızların da yakın zamanda isimlerinin görüleceğini işaret eden Hekimoğlu, "Sadece 4 olimpik kızımız değil, alttan gelenler de var. Ablalarını örnek alarak beraber büyüyorlar. Boksta her şeyden önce gözlem çok önemli. Ablasını izleyen bir sporcu yarın aynı kapasiteye gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hekimoğlu, doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerini ve Türk boksu için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:30:41. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.