Türk Boksunda Altyapı Güçleniyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, büyük önem verdikleri altyapıda sağlam adımlarla ilerlediklerini ve çok önemli yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip eden Hekimoğlu, AA muhabirine, kendisi ve yönetiminin tüm boks camiasını kucakladığını, Türk boksunda olmayan işleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Sporcuların 1 haftadır zorlu mücadele verdiğine değinen Hekimoğlu, "Dolayısıyla bu evlatları kutlamak lazım. Sporcularımızı yetiştiren ve buralara getiren antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a da çok teşekkür ediyorum. Burada onların da emeği çok büyük." diye konuştu.

Hekimoğlu, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan başarıyla çıkacak gençlerin ileride olimpiyat sporcusu olacağına işaret ederek, "2028'in altyapıları buralar. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağımız şampiyonalar 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın altyapıları. Bu arada Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Bu sporcular çıkıp bizi ve ülkemizi temsil edecek. Dolayısıyla çok değerli bir turnuva. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Altyapımız da sağlam"

Başkan Hekimoğlu; Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş gibi kendi kilolarında sayılı sporcuların başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra alttan gelen sporcuların gelişimini de önemsediklerini vurgulayan Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Türk boksunun altyapısı sağlam. Bunun ilk ışığını İslami Dayanışma Oyunları'nda verdik. İkinci ve üçüncü takımımızı oraya getirdik. İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyon olduk. Bu ne demektir, altyapımız da sağlam. 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir şampiyon çıkardık, üst minikler kategorisinde Esmanur Yurtsever. Pınar Benek var. Çok değerli sporcular."

Alttan gelen yıldızların da yakın zamanda isimlerinin görüleceğini işaret eden Hekimoğlu, "Sadece 4 olimpik kızımız değil, alttan gelenler de var. Ablalarını örnek alarak beraber büyüyorlar. Boksta her şeyden önce gözlem çok önemli. Ablasını izleyen bir sporcu yarın aynı kapasiteye gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hekimoğlu, doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerini ve Türk boksu için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.