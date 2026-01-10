Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği İstanbul'da - Son Dakika
Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği İstanbul'da

10.01.2026 11:10
MEB, Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği'ni 28-30 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenleyecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi, kültürel mirası korumayı ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendirme amacıyla 28-30 Nisan'da İstanbul'da 'Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği'nin düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan şenlik, Türk dünyasına mensup ülkelerden çocukları, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini bir araya getirecek. Şenlikte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan katılımcılar yer alacak. 28-30 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği'nde, her ülke kendi kültürüne ait çocuk oyunlarını, oyuncaklarını ve kıyafetlerini tanıtma imkanı bulacak. Etkinlik, 10-13 yaş aralığındaki öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek. Öğretmenler, akademisyenler ve çocuk oyunları alanında çalışan uzmanlar da sürece dahil edilecek. Oyun temelli öğrenmenin pedagojik gücünü merkeze alan etkinlik; çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmayı ve çocuk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK

Şenliğe hazırlık sürecinde Türk dünyası ülkelerinde öğretmenlere yönelik çocuk oyunları eğitimleri düzenlenecek. Ocak-mart ayları arasında yapılması planlanan bu eğitimlerde, hem Türkiye'ye ait çocuk oyunları hem de ilgili ülkelere özgü oyunlar karşılıklı olarak öğretilecek. Böylece oyun temelli pedagojik yaklaşımların ülkeler arası paylaşımı sağlanacak. Şenlik yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, kalıcı çıktılar üretmeyi de hedefliyor. Bu kapsamda, Türk dünyasına ait çocuk oyunlarının dokümantasyonu yapılacak, 'Türk Dünyası Çocuk Oyunları' kitabı hazırlanacak ve dijital oyun arşivi oluşturulacak. Ayrıca, tanıtım videoları, animasyonlar ve belgesel içerikler de üretilecek.

Kaynak: DHA

İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

