Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarından Kıbrıs açıklaması - Son Dakika

Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarından Kıbrıs açıklaması

17.10.2020 14:16
Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarından Kıbrıs açıklaması, System.String[]

Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, "Mustafa Akıncı ve avanelerinin seçim sürecinden hezimet ile ayrılmalarını ve Kıbrıs'a önderlik edebilecek Türk Dünyası ile hareket eden ve bizlerin de isteği olan Türk evlatlarının göreve gelmesi temennimizdir" dedi.

Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, "Mustafa Akıncı ve avanelerinin seçim sürecinden hezimet ile ayrılmalarını ve Kıbrıs'a önderlik edebilecek Türk Dünyası ile hareket eden ve bizlerin de isteği olan Türk evlatlarının göreve gelmesi temennimizdir" dedi.

Çobanoğlu, Konfederasyon, Federasyon STK'ların alt teşkilat federasyon ve dernekleri toplamı ve Dünya Türk Birliği Kurucular Kuruluna direkt destek veren 3 Vakıf, 4 Konfederasyon, 21 Federasyon, 3400 Dernek, 21 Plaform dahil olmak üzere ; Birlik, 4 Vakıf, 6 Konfederasyon, 37 Federasyon, 6021 Dernek, 97 Platform, temsilen açıklama yaptıklarını belirterek, "KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel sekreteri Şener Ercil bir radyo programında Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini asimile ettiğini, Etnik temizlik gerçekleştirdiğini, yasa çıkartarak zorla soyadı değişiklikleri yaptırdıkları ve Türkiye'nin adım adım KKTC'ni işgal ettiğini söyleme densizliği gösteren sözde eğitimci bu zevat Türkiye'nin Barış Harekatını düzenlemeseydi şimdi hangi isim ve sıfat ile hangi bayrağın altında bu kadar rahat özgürlük yaşayacağını da hiç düşünmediği ortadadır" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı, 1974 Kıbrıs barış Harekatı'nı Mehmetçik yapmamış olsaydı bugün nerede, nasıl durduğunu bir gerçek eğitimcinin öğretmesi gerekir" diyen Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Nüfusu en küçük ilimiz kadar olmayan Kuzey Kıbrıs için 1974 1980 arasında 60 milyon Türk dünyadan ambargo yiyerek yaşamış, 1980 ihtilali ile bir darbeyi yaşayan bu asil Millet Kıbrıslı soydaşlarımız için yaptığı barış hareketi için bedel ödemiştir. Bunu dahi kavramayan bu köhne zihniyet 50 yıl geçtiği halde hala İngiliz sömürgesinin koyduğu kurallar ile yaşadığının farkında dahi değil. Sömürülen bir ülkemi yoksa hala Türk milletinin Mili gelirinden nemalanan bir ülkemi bunu dahi anlamayacak kadar cahil bir düşüncesi olan Elcil Kıbrıs halkı tarafından derhal istenmeyen adam ilan edilmeli Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Maraş bölgesinin ziyarete açılmasının da Kıbrıs'ımıza ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını dileklerini vurgulayan Çobanoğlu şunları kaydetti:

"Bizler Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu ve aşağıda logosu ve teşkilat ismi bulunan bize destek veren tüm STK'lar olarak bu iki sözde eğitimci satılmış milliyetsiz karaktersiz zevatı şiddet ile kınıyor ve diyoruz ki: KKTC Türk'tür Türk kalacaktır. Aksini düşünenler derhal şehit kanları ile özleşmiş vatan topraklarımızı terk etsinler.

Diğer yandan Kıbrıs ta Barış için topraklarımızdan bir kısmını vermeliyiz diye demeç vererek satılmış bir zihniyetin sözcülüğünü yapan Mustafa Akıncı ve avanelerinin seçim sürecinden hezimet ile ayrılmalarını ve Kıbrıs a önderlik edebilecek Türk Dünyası ile hareket eden ve bizlerin de isteği olan Türk evlatlarının göreve gelmesi temennimizdir." - ANKARA

Mustafa Akıncı, Türk Dünyası, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarından Kıbrıs açıklaması - Son Dakika


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