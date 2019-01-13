Türk Halk Müziği'nin İki Usta İsmi Marmaris'te Konser Verdi

Türk Halk Müziği'nin iki usta ismi Marmaris'te konser verdiMUĞLA - Türk Halk Müziği'nin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Marmaris'te konser verdi.

Türk Halk Müziği'nin iki usta ismi Marmaris'te konser verdi



MUĞLA - Türk Halk Müziği'nin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Marmaris'te konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ustaların performansı seyircilerden büyük alkış aldı.

Marmaris önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye turnesi kapsamında, Türk Halk Müziği'nin iki önemli ismi olan Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Armutalan Kültür Merkezi'nde konser verdi. Saat 20: 00'de başlayan konserde, ustalar Anadolu türkülerini seslendirdi. Marmarislerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Erkan Oğur dinleyicilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Oğur ve Demircioğlu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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