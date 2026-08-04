Türk Hava Kuvvetleri\'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe’de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı. Buna göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

TSK TARİHİNE GEÇEN TERFİ

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Karapınar, bu terfiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri tarihinin ilk kadın generali unvanını elde etti.

HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN "PAŞA"SI OLDU

Yüksek Askerî Şûra kararları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tarihi bir an yaşandı. Başarılı hizmetleriyle öne çıkan Albay Özlem Karapınar, alınan son kararlarla birlikte tuğgenerallik rütbesine terfi ettirildi.

Bu anlamlı terfiyle askeri kariyerinde unutulmaz bir başarıya imza atan Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki ilk kadın general (paşa) olarak TSK tarihine adını yazdırdı.