Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek - Son Dakika

Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek

04.12.2020 09:42
Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek, System.String[]

İDDEF, soğuk hava koşullarının etkili olmaya başladığı İdlib, Yemen ve Gazze'deki mazlum ve mağdur ihtiyaç sahipleri için 'İyilik Isıtır' sloganıyla kış yardımı kampanyası başlattı.

İDDEF, soğuk hava koşullarının etkili olmaya başladığı İdlib, Yemen ve Gazze'deki mazlum ve mağdur ihtiyaç sahipleri için 'İyilik Isıtır' sloganıyla kış yardımı kampanyası başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) soğuk kış şartları altında hayatta kalma mücadelesi veren İdlibli ve Yemenli mazlumlar ile abluka altında yoksulluk içinde yaşayan Gazze'deki Filistinli ihtiyaç sahipleri için 'İyilik Isıtır' sloganıyla başlattığı acil yardım kampanyasıyla harekete geçti. Kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı İDDEF'in bölgedeki ekipleri tarafından bizzat teslim ediliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, "10'uncu yılına giren Suriye savaşından etkilenen kardeşlerimizin ilk günden bu yana yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle kış ayları geldiğinde soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. İdlib kırsalında inşa ettiğimiz 598 briket ev ve çadırlarda yaşamaya başlayan kardeşlerimize hayırseverlerin desteğiyle kumanya, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı yapıyoruz. Bombardıman nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan aileler, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında kalan yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Her sabah daha zor bir güne uyanan kardeşlerimiz soğuk ve açlıkla savaşıyor. Kış ayları geldiğinde her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyan, kardeşlik bağlarının kurulmasını hasretle bekleyen siviller için adeta seferberlik ilan ediyoruz. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi kış aylarında yardım çalışmalarını artırıyor, savaşın acılarını bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz. Soğuk kış şartlarından korunmak için yardımlarınızı bekleyen Suriyeli mazlum ailelerin yüreklerini gelin hep birlikte, iyilikle ısıtalım" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: "İç savaşın büyük yaralar açtığı, milyonlarca insanı yerinden ettiği başka bir coğrafya ise Yemen. Savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmalarımıza aralıksız devam ederken bağışçıların yardımıyla istikrarlı bir şekilde Yemen'deki savaş mağduru kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda savaş nedeniyle göç edenlerin sığındığı bölgelerde pirinç, sıvı yağ, un ve şekerden oluşan gıda yardımı, kurban eti ile battaniye yardımında bulunuyoruz. İyilik Isıtır hareketimizle kış aylarında da Yemenli kardeşlerimizin yanında olup kış yardımı yapıyoruz. Abluka ve saldırı altında hayatlarını sürdürmeye gayret gösteren, yoksulluk krizinin gün geçtikçe büyüdüğü Gazze'de ise kış ayları çok zor geçiyor. Güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşamayan 1,5 milyona yakın insan su, gıda, yoksulluk ve işsizlik krizine karşı yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için de özellikle gıda paketi ve battaniye yardımında bulunuyoruz. Hayırseverler, iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor." - İSTANBUL

Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek
Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek

112 Acil, İdlib, Yemen, Gazze, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk hayırseverlerin yardımları İdlib, Yemen ve Gazze'ye gönderilecek - Son Dakika Ekonomi


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